الخارجية الصينية: ندعم بقوة عملية السلام فى كولومبيا

أعلنت الخارجية الصينية، أن الصين تدعم بقوة عملية السلام فى كولومبيا، وتشيد بالجهود التى تبذلها الأطراف المعنية لتحقيق تلك الغاية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن "العيش بسلام كامل هو أمل عزيز للشعب الكولومبي".

وأوضح أن عملية السلام فى كولومبيا؛ ستساعد على الاستقرار والتنمية فى أمريكا اللاتينية وكما ستحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي.

وأضاف أن "الصين تأمل فى مواصلة بذل الجهود لبناء توافق من أجل السلام وأن تلعب الأطراف المعنية دورًا إيجابيًا فى تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة فى كولومبيا فى وقت مبكر".

جاء تعليق الخارجية الصينية بعد أن أعلنت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطنى فى وقت سابق، بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 180 يومًا على مستوى البلاد.