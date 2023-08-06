سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية المتعاملة في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.2222 جنيه للشراء

8.2483 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.



8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.



8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.18 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.



8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 6/8/2023

دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.7415 جنيه للشراء

33.8592 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.0463 جنيه للشراء

39.1713 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.2161 جنيه للشراء

35.3422 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.5786 جنيه للشراء

21.6475 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.2317 جنيه للشراء

100.5773 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3010 جنيه للشراء

4.3156 جنيه للبيع