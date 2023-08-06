سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية المتعاملة في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أغسطس 2023
نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري.
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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.2222 جنيه للشراء
8.2483 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
8.18 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
8.18 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
8.18 جنيه للشراء.
8.25 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 6/8/2023
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.7415 جنيه للشراء
33.8592 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.0463 جنيه للشراء
39.1713 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.2161 جنيه للشراء
35.3422 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.5786 جنيه للشراء
21.6475 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2317 جنيه للشراء
100.5773 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3010 جنيه للشراء
4.3156 جنيه للبيع