الموعد الرسمي لبداية الدراسة في المدارس 2023-2024.. وكيف تستعد المدارس؟

يبحث العديد من المواطنين وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن الموعد الرسمي لبداية الدراسة فى المدارس 2023-2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وأعلنت عن الموعد الرسمي لبداية الدراسة فى المدارس 2023-2024، في هذا السياق تكشف “الدستور” خلال السطور المقبلة الموعد الرسمي لبداية الدراسة في المدارس 2023-2024، حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر المقبل، وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذا الموعد لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

الموعد الرسمي لبداية الدراسة في المدارس 2023-2024

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير أعطى توجيهات لجميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بالعمل على الاستعداد للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ 30 سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لـ"الدستور" أن هيئة الابنية التعليمية تتعاون مع جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل الصيانات البسيطة في المدارس حتى تكون المدارس مستعدة للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ 30 سبتمبر عقب اعتماد الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواعيد العام الدراسي الجديد فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة، وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا.

ويستعد جميع الطلاب والمعلمين للعام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل وذلك عقب انتهاء إجازة الصيف والتي تنتهي بعد أقل من شهرين.

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