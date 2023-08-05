السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الموعد الرسمي لبداية الدراسة في المدارس 2023-2024.. وكيف تستعد المدارس؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من المواطنين وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن الموعد الرسمي لبداية الدراسة فى المدارس 2023-2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وأعلنت عن الموعد الرسمي لبداية الدراسة فى المدارس 2023-2024، في هذا السياق تكشف “الدستور” خلال السطور المقبلة الموعد الرسمي لبداية الدراسة في المدارس 2023-2024، حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر المقبل، وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذا الموعد لجميع المدارس الحكومية والخاصة. 

بخطة زمنية.. موعد بداية الدراسة لعام ٢٠٢٤ الجديد

موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

الموعد الرسمي لبداية الدراسة في المدارس 2023-2024

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير أعطى توجيهات لجميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بالعمل على الاستعداد للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ 30 سبتمبر المقبل. 

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لـ"الدستور" أن هيئة الابنية التعليمية تتعاون مع جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل الصيانات البسيطة في المدارس حتى تكون المدارس مستعدة للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ 30 سبتمبر عقب اعتماد الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواعيد العام الدراسي الجديد فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة، وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا.

ويستعد جميع الطلاب والمعلمين للعام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل وذلك عقب انتهاء إجازة الصيف والتي تنتهي بعد أقل من شهرين.

 

قد يهمك أيضا:

3 سبتمبر.. نظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسى

"الداخلية" تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف

الاستعداد للعام الدراسي الجديد التربية والتعليم والتعليم الخريطة الزمنية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم الطلاب والمعلمين العام الدراسى الجديد
ads

مواد متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق وتقليل الاغتراب

جامعة حلوان الأهلية تزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2023

الحبتور بعد وصوله إلى العلمين: ندرس عددًا من الأعمال والمخططات التى سنعلن عنها قريبًا

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.. ومواعيد الفصلين الدراسيين

في أول يوم تنسيق.. تامر شوقي يقدم نصائح هامة عند كتابة الرغبات

لو فاتك الترند| توافر السلع الأساسية لـ6 أشهر.. وإيرادات "بيت الروبى" تتخطى 117 مليون جنيه

نحافة وطلاق| السر وراء هوس "البلوجر" بالتريندات.. وطبيب نفسي يحلل

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

على عمق 22 مترًا.. فرق إنقاذ هيئة قناة السويس تحدد مكان القاطرة الغارقة بالقناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه