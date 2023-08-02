الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بخطة زمنية.. موعد بداية الدراسة لعام ٢٠٢٤ الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" من أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن معرفة موعد بداية الدراسة لعام ٢٠٢٤ الجديد، للاستعداد له، من شراء الملابس والأدوات الدراسية التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات.

موعد بداية الدراسة ٢٠٢٤ الجديد

من المقرر أن يكون بداية الفصل الدراسي الجديد من قِبل وزارة التربية والتعليم الفني، في مطلع شهر أكتوبر من العام، حيث وحدت وزارة التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي 2023- 2024 لتكون في أول أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية وكذلك للجامعات.

 

وستعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي 2023 -2024 للجامعات والمعاهد العليا بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، لتحديد موعد بداية العام الدراسي للجامعات والتي عادة ما تبدأ في نفس موعد بداية العام الدراسي للمدارس في التعليم قبل الجامعي.

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وتحدد وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي موعد بدء الدراسة 2023 -2024 للمدارس الحكومية وموعد بدء الدراسة للمدارس الدولية والخاصة، وعادة ما تبدأ الدراسة بها قبل المدارس الرسمية بنحو أسبوعين تقريبا.

المجلس الأعلى للجامعات

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدورى، السبت الماضى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

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