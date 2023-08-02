الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. المصروفات الدراسية لكليات جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

جامعة زويل للعلوم
جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن مصروفات الكليات بها للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الثانوية العامة، حيث جاءت مصروفات كلية الهندسة 144 الف جنيه ، وكلية العلوم والتكنولوجيا 128 الف جنيه وكلية الحوسبة والذكاء الإصطناعي 89 ألف جنيه وكلية إدارة الأعمال 80 الف جنيه ، وتصنف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا جامعة حكومية بقانون خاص تابعة للمجلس الأعلي للجامعات وليس تابعة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
وكانت قد أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وهي كلية الهندسة وكلية علوم  الحوسبة والذكاء الاصطناعي  وكلية ادارة الاعمال التي ستستقبل الدفعة الاولى العام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات 
وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن المدينة حريصة على رعاية المتفوقين من ابناء مصر وتوفير كل الدعم والمساندة من خلال البرامج الدراسية الفريدة بها وتقدم المنح الدراسية كليا وجزئياَ اضافة الى تخصيصها منحاً كاملة لأوائل الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة التي تعتمد معايير محددة على الطالب اجتيازها ليصبح طالبا بها وتقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أعلنت مدينة زويل عن الحدود الدنيا للقبول بكلياتها للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إجتياز المتقدمين لاختبار القبول وجاءت الحدود الدنيا كالتالي: جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي( هندسة وعلوم ) ٧٠٪ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، الثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية 85% ، كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي ٦٥٪ للثانوية العامة رياضيات، 70% الثانوية العامة علوم، والشهادات الاجنبية ٨٠٪، ادارة الاعمال التي تستقبل الدفعة الاولى فسيكون الحد الادنى للقبول بها ٦٠٪ علمي وأدبي ثانوية عامة والحاصلين على الشهادات الاجنبية ٧٥٪

إدارة الأعمال اختبار القبول الأعلى للجامعات البرامج الدراسية التكنولوجيا والإبتكار التكنولوجي الحد الأدنى للقبول الدعم والمساندة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

كاتب متخصص يكشف حقيقة نتائج «لجان الأكابر» بالثانوية العامة فى سوهاج

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس