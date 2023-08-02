تنسيق 2023.. المصروفات الدراسية لكليات جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن مصروفات الكليات بها للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الثانوية العامة، حيث جاءت مصروفات كلية الهندسة 144 الف جنيه ، وكلية العلوم والتكنولوجيا 128 الف جنيه وكلية الحوسبة والذكاء الإصطناعي 89 ألف جنيه وكلية إدارة الأعمال 80 الف جنيه ، وتصنف جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا جامعة حكومية بقانون خاص تابعة للمجلس الأعلي للجامعات وليس تابعة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وكانت قد أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وهي كلية الهندسة وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وكلية ادارة الاعمال التي ستستقبل الدفعة الاولى العام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن المدينة حريصة على رعاية المتفوقين من ابناء مصر وتوفير كل الدعم والمساندة من خلال البرامج الدراسية الفريدة بها وتقدم المنح الدراسية كليا وجزئياَ اضافة الى تخصيصها منحاً كاملة لأوائل الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة التي تعتمد معايير محددة على الطالب اجتيازها ليصبح طالبا بها وتقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أعلنت مدينة زويل عن الحدود الدنيا للقبول بكلياتها للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إجتياز المتقدمين لاختبار القبول وجاءت الحدود الدنيا كالتالي: جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي( هندسة وعلوم ) ٧٠٪ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، الثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية 85% ، كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي ٦٥٪ للثانوية العامة رياضيات، 70% الثانوية العامة علوم، والشهادات الاجنبية ٨٠٪، ادارة الاعمال التي تستقبل الدفعة الاولى فسيكون الحد الادنى للقبول بها ٦٠٪ علمي وأدبي ثانوية عامة والحاصلين على الشهادات الاجنبية ٧٥٪