وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

خلال جولته بمحافظة الجيزة....

استهل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جولته التفقدية بمحافظة الجيزة ويرافقه خلالها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، بتفقد مركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة لمتابعة وافتتاح العديد من المشروعات التى تقوم وزارة الشباب بتنفيذها وتطويرها بالمركز.

وقامت مجموعة من الطلائع بتنفيذ عرض فنى فى بداية جولة وزير الشباب ومحافظ الجيزة، كما قام الدكتور أشرف صبحي بتفقد معرض أندية الفتاة، وحرص وزير الشباب على زيارة كل أرجاء المعرض، وتناول صبحي الحديث مع الفتيات المشاركات فى المعرض.

فيما قام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الكوم الأخضر، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات خطة الوزارة التنفيذية. يذكر أن الملعب الخماسي الجديد الذي تم تنفيذه حديثًا يستضيف مباريات دوري الشوارع الذي تم الإعلان عن إطلاقه مؤخرًا من قبل وزير الشباب.

وتابع صبحي وراشد تدريبات فريق مشروع "١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم"، والذى تقوم الوزارة بتنفيذه والإشراف عليه بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، وتقوم فكرة المشروع على نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وفق برنامج متكامل، بالإضافة إلى اكتشاف المشروع للمواهب النسائية بمجال كرة القدم.



كما حرص وزير الشباب ومحافظ الجيزة على تفقد قاعة المناسبات التابعة لمركز الشباب، والتى نفذتها الوزارة حديثًا، وفى نهاية جولته بمركز شباب الكوم الأخضر قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوضع حجر الأساس لحمام السباحة بالمركز، والذي تقوم الوزارة بتحمل تكلفته كاملًا وتنفذه ضمن خطتها الاستثمارية.

وأكد وزير الشباب على استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية، نظرًا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا، بالإضافة إلى زيادة وتنمية الوعى لدى شبابنا، وأشار صبحي إلى أن الوزارة قد أطلقت فى هذا الصيف مبادرة "صيف شبابنا"، تلك المبادرة التى تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتى يتم تنفيذها من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية المقام بمركز شباب الكوم الأخضر، حرص المحافظة على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التوسع فى إقامة معارض تسويق المنتجات الحرفية واليدوية مما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وإحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.



وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كل الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ونوه محافظ الجيزة بضرورة التعاون بين جهاز رعاية تشغيل الشباب ومديرية الشباب والرياضية لتنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تنظيم عدد من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل.