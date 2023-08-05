لمواكبة تطورات السوق.. وزارة العمل تطلق 7 مراصد بمحافظات الصعيد

تستعد وزارة العمل خلال الفترة المقبلة لإطلاق 7 مراصد جديدة لسوق العمل، بمحافظات الصعيد، "الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، والفيوم"، وذلك لرصد معلومات سوق العمل، وإنشاء تقارير خاصة بها، وتحليل بيانات تلك التقارير للخروج بالوظائف المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، والتي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إنه تم تشكيل لجنة مع عدد من الوزارات المعنية لرصد مستقبل سوق العمل، وإعداد تقارير بالوظائف المستقبلية التي سيتم استحداثها، وتنفيذ دورات تدريبية على تلك المهن من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، وذلك لتخريج شباب قادر على مواكبة تطورات سوق العمل.

وأضافت فؤاد أن قطاعات مثل الاتصالات والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة ستكون على رأس المهن التي سيتم استحداثها، مقابل مهن من المتوقع اندثارها مثل مندوبي المبيعات وأعمال السمسرة والمحاماة والسكرتارية وغيرها.

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ حاليا دورات تدريبية بالتعاون مع بعض الشركات والشركاء الصناعيين، ومنها فعالية تدريب مع شركة هواوي على محو الأمية الرقمية والتسويق الإلكتروني، ودورات تدريبية فنية يتم تنفيذها كصيانة الحاسب وأعمال الخياطة والسباكة.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، أن الوزارة تمتلك حاليا 5 مراصد لسوق العمل بمحافظات "6 أكتوبر، أسوان، السادات، الإسكندرية، العاشرمن رمضان"، حيث تم إطلاقها خلال الفترة من 2013 إلى 2017.