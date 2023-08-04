بالمواعيد.. الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جول عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس بالتزامن مع بداية الشهر، حيث يحرص الكثير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة علي معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023، لاستغلال تلك الأيام للتنزهة وزيارة الأقارب والانتهاء من بعض الأمور المؤجلة.

وبالنظر إلى قائمة الإجازات والعطلات الرسمية، التي تمنحها الحكومة للموظفين نجد أن شهر أغسطس 2023، خالي من العطلات، على عكس الأشهر الماضية التي كان يتخللها العديد من الإجازات بمناسبة حلول الأعياد والمناسبات الدينية.

ويبلغ عدد أيام إجازات شهر أغسطس 2023، التي تمنحها الحكومة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، ثمانية أيام فقط، والتي تشمل على العطلات الأسبوعية، حيث لا يوجد أي مناسبات أو اعياد دينية في هذا الشهر، وهي:

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023

الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 4 أغسطس 2023.

السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 5 أغسطس 2023.

الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 11 أغسطس 2023.

السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 12 أغسطس 2023.

الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 18 أغسطس 2023.

السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 19 أغسطس 2023.

الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 25 أغسطس 2023.

السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 26 أغسطس 2023.

مواعيد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2023:

الجمعة 1 سبتمبر 2023

السبت 2 سبتمبر 2023

الجمعة 8 سبتمبر 2023

السبت 9 سبتمبر 2023

الجمعة 15 سبتمبر 2023

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة 29 سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023: