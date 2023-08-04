الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالمواعيد.. الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023

الإجازات
الإجازات

تستمر عمليات البحث فى محرك جول عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس بالتزامن مع بداية الشهر، حيث يحرص الكثير من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة علي معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023، لاستغلال تلك الأيام للتنزهة وزيارة الأقارب والانتهاء من بعض الأمور المؤجلة.

وبالنظر إلى قائمة الإجازات والعطلات الرسمية، التي تمنحها الحكومة للموظفين نجد أن شهر أغسطس 2023، خالي من العطلات، على عكس الأشهر الماضية التي كان يتخللها العديد من الإجازات بمناسبة حلول الأعياد والمناسبات الدينية.

ويبلغ عدد أيام إجازات شهر أغسطس 2023، التي تمنحها الحكومة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، ثمانية أيام فقط، والتي تشمل على العطلات الأسبوعية، حيث لا يوجد أي مناسبات أو اعياد دينية في هذا الشهر، وهي:

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023

  • الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 4 أغسطس 2023.
  • السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 5 أغسطس 2023.
  • الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 11 أغسطس 2023.
  • السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 12 أغسطس 2023.
  • الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 18 أغسطس 2023.
  • السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 19 أغسطس 2023.
  • الجمعة إجازة أسبوعية الموافق ليوم 25 أغسطس 2023.
  • السبت إجازة أسبوعية الموافق ليوم 26 أغسطس 2023.

موعد إجازة المولد النبوى 2023

مواعيد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2023:

  • الجمعة 1 سبتمبر 2023
  • السبت 2 سبتمبر 2023
  • الجمعة 8 سبتمبر 2023
  • السبت 9 سبتمبر 2023
  • الجمعة  15  سبتمبر 2023
  • السبت  16 سبتمبر 2023
  • الجمعة 22 سبتمبر 2023
  • السبت 23 سبتمبر 2023
  • الجمعة 29 سبتمبر 2023
  • السبت 30 سبتمبر 2023

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مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023:

  • المولد النبوي الشريف: الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.
  • عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" الموافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.
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