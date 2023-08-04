الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية العامة 2023 الأدبي.. 37 كلية تقبل من 50%.. تعرف عليها

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

ننشر لكم آخر أخبار تنسيق الثانوية العامة 2023 الأدبي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

تنسيق الثانوية العامة 2023 الأدبي 

وبالتزامن مع إعلان فتح باب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى، بدأ البحث يزداد حول تنسيق الثانوية العامة 2023 الأدبي، خاصة الكليات التي تقبل من 50%، وهو ما تستعرضه “الدستور” عبر السطور التالية:

نكشف لطلاب الثانوية العامة  بتنسيق الجامعات 2023  كليات تقبل من 50% لطلاب الشعبة الأدبية:

  1. كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.
  2. كلية تربية «طفولة» العريش.
  3. كلية تربية «طفولة» أسوان.
  4. كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
  5. كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  6. كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
  7. كلية تربية رياضية بنات السويس.
  8. كلية تربية رياضية بنات العريش.
  9. كلية تربية رياضية بنات الفيوم.
  10. كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
  11. كلية تربية رياضية بنات المنيا.
  12. كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
  13. كلية تربية رياضية بنات أسوان.
  14. كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  15. كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  16. كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  17. كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  18. كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  19. كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  20. كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  21. كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  22. كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  23. كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  24. كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  25. كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  26. كلية تربية رياضية بنين سوهاج.
  27. تربية نوعية أسوان.
  28. تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
  29. تربية نوعية فنية الإسكندرية.
  30. تربية نوعية فنية الزقازيق.
  31. تربية نوعية فنية الفيوم.
  32. تربية نوعية فنية القاهرة.
  33. تربية نوعية فنية المنصورة.
  34. تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
  35. تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
  36. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
  37. تربية نوعية فنية أسوان.

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جدير بالذكر أنَّ عدد طلاب الشعبة الأدبية بلغ هذا العام في تنسيق الكليات 2023 نحو 74923 طالب وطالبة، إذ جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 أدبي بنسبة مئوية قدرها 70.61% بمقدار 289.5 درجة من المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023.

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