تنسيق معهد فني تمريض ومعهد فني صحي 2023 ومميزات المعهد

تنسيق معهد فني تمريض ومعهد فني صحي 2023 ومميزات الالتحاق بهما من المواضيع التي تتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 ومميزات المعهد

مازال تنسيق معهد فنى تمريض غير معلوم بشكل دقيق حتى اللحظة وكل ما يثار هي تكهنات تعتمد على تنسيق العام الماضي وكذلك التوقعات بشأن التنسيق لهذا العام تعتمد كذلك على شرائح مجاميع الثانوية العامة لهذا العام وبناء على ذلك يتوقع أن يكون تنسيق فني تمريض لهذا العام يقترب من تنسيق العام الماضي 2022 والذي جاء كالتالي.

تنسيق معهد فني تمريض 2022

- فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 231 درجة.

- فني تمريض حلوان 237 درجة.

- فني تمريض عين شمس 240 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

- فني تمريض القاهرة 246 درجة.

- فني تمريض أسوان 246 درجة.

- فني تمريض الفيوم 260 درجة.

- فني تمريض بني سويف 269 درجة.

- فني تمريض بنها 286 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة.

- فني تمريض سوهاج 290 درجة.

- فني تمريض المنيا 293 درجة.

- فني تمريض أسيوط 293 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 307 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 درجة.

- فني تمريض الزقازيق 314 درجة.

- فني تمريض المنصورة 326 درجة.

- فني تمريض طنطا 327 درجة.

تنسيق معهد فنى صحى 2022

- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي طنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي الزقازيق 340 درجة.

- معهد فني صحي إسماعيليه337 درجة.

- معهد فني صحي سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي 332 درجة.

- معهد فني صحي الإسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي بنها 329 درجة.

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مميزات الالتحاق بمعهد فني تمريض ومعهد فني صحي

هناك عدة مميزات تجعل الالتحاق بمعهد فنى تمريض أو معهد فني صحي أمر مقبول ومرغوب فيه ومن هذه المميزات التالي:

- إتاحة العمل في مستشفي حكومية أو خاصة بعد التخرج منه بشكل مباشر.

- إتاحة العمل لخريجه في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الأوقاف.

- إتاحة فرصة السفر للخارج، لكون التخصص مطلوب في الدول العربية وكذلك الأجنبية.