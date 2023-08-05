دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 5-8-2023، من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في قضاء ساعات السحر في الطاعة والعبادة والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.



دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 5-8-2023

يعرض “الدستور” للقراء صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 5-8-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك ونترك من يفجرك .. اللهم إياك نعبد واياك نستعين ونرجو رحمتك ونخشى عذابك.. اللهم عمنا برحمتك الواسعة .. واكفنا شر ما اهمنا وغمنا.. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة النبوية توفنا وأنت راض عنا.

اللهم إني أستودعك حياتي خيرها وشرها واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق.. اللهم اجرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك .. ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك .. واجعلني اسعد خلقك.. وتولني فيمن توليت واجعلني من عبادك الصالحين.

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمرنا اختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا .. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من هموم الدنيا .. وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

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اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي و ترد بها الفتن عني.. وتحفظ بها ديني و وتحفظ بها غائبي .. وترفع بها شاهدي.. وتزين بها عملي .. وتبيض بها وجهي .. وتلهم بها رشدي .. وتعصمني بها من كل سوء.. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.

اللهم إني أسألك إن ابتليتني أن تجعلني عبدا صبورا.. وإن أنعمت علي أن تجعلني عبدا شكورا.. اللهم إني كما أدعوك لنفسي أدعوك لمن أحبهم.. أن ترزقهم في كل خفقة قلب فرحا واطمئنان.. وفي كل طرفة عين مخرجا واستقرار .. وفي كل دعاء استجابة.. اللهم فرج علينا ما نحن فيه.

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