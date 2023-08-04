الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة.

وشملت الحركة، تعيين العميد محمود زكي رئيسًا لقسم المعلومات، والعقيد قدري الغرباوي مفتشًا بالسلام، كما تم تعيين العميد وائل الشموتي مديرًا لمباحث تنفيذ الأحكام، العميد محمد رضوان رئيسًا لقطاع العاصمة الإدارية.

كما تم تعيين العميد علاء خلف الله رئيسًا لقطاع المال، وتعيين العقيد أحمد وجيه مفتشًا لمباحث الشروق، وعُين المقدم عيد توفيق، رئيسًا لمباحث مصر الجديدة، وتم تعيين العميد هاني القطان رئيسًا لمباحث الطُرق والمنافذ.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد، حركة ترقيات ضباط الشرطة لعام 2023.

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