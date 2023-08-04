فخور إني مصري.. مدحت صالح يتصدَّر ترند "جوجل" بعد حفل العلمين

تصدّر الفنان مدحت صالح مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إحياؤه حفلاً فنيَّا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وشهد مهرجان العلمين، أمس الخميس، إحياء حفلاً غنائيًا ضمّ عدد كبير من الفنانين المصريين، كان منهم الفنان مدحت صالح والذي قدَّم خلال باقة من أنجح أغانيه التي قدمها خلال مشواه الفني.

وأشاد الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحفل الفنان مدحت صالح بمهرجان العلمين 2023، معلقين برسائل الحبّ والدعم للفنان على ما قدّمه خلال حفله أمس بمدينة العلمين الجديدة.

ومن جهته وجّه الفنان مدحت صالح رسالة لجمهوره وزوار مدينة العلمين في ختام حفله قائلاً: “العلمين من أجمل بقعة في الأرض أحييكم ونورتونا وتحية حب وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

كما أكد صالح على فخره واعتزازه ببلده الحبيبة مصر، موجهًا كل الدعم والتحية لجهود الدولة في تحويل العلمين إلى مدينة سياحية متكاملة ووجهة مُشرّفة لمصر، متابعًا: “فخور أني مصري، من اللي بشوفه في مدينة العلمين”.

يذكر أنَّ مهرجان مدينة العلمين للترفية انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.

ويعد مهرجان العلمين الجديدة هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وشهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلًا عن أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.