منتدى سيا الثقافي ومكتبة الإسكندرية يطلقان الملتقى الثاني لصدى ذاكرة القصة

ينظم مركز سيا الثقافي الملتقى الثاني للقصة القصيرة بالتعاون مع موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة، برعاية مكتبة الإسكندرية، ببيت السناري، يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، وتقام دورته باسم الكاتب الكبير يحيى حقي.

وتناقش الدورة العديد من القضايا والموضوعات المتميزة، إضافة إلى أعمال الكاتب يحيى حقى، وبعض الموضوعات الأخرى الخاصة بالساحة الثقافية بحضور كوكبة من الأدباء والنقاد والمثقفين والروائيين.

منتدى سيا الثقافي

وجدير بالذكر، قد دشنت الكاتبة والقاصة الدكتورة صفاء النجار، فعاليات الصالون الأول لمنتدى سيا الثقافي فى يوم 15 مايو 2021، برعاية الكاتب أحمد الخميسي والناقد الدكتور يسرى عبد الله، للاحتفاء بالكتاب الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في الآداب مؤخراً، مساهمة منها في تشجيع الحركة الأدبية في مصر.

موقع صدى القصة القصيرة المصرية

ويشار إلى أن موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، هو موقع متخصص في القصة القصيرة، ويعتبر واحدًا من المنصات الإلكترونية التي أصبحت منفذا لكثير من كتاب القصة الشباب ومساحة رحبة للاتصال والتواصل بين الأجيال وكتاب القصة القصيرة في الوطن العربي أسسه الكاتب والناقد سيد الوكيل، كأداوة ووسيلة لتواصل الكتاب مع بعضهم البعض.

من هو الكاتب والقاص يحيى حقي؟

وأما عن يحيى حقي محمد حقي، من مواليد 17 يناير 1905م ، ورحل عن عالمنا يوم 9 ديسمبر 1992، وهو كاتب وروائي مصري، ورائدًا من رواد القصة القصيرة، وعلمًا من أعلامها.

ولد رائد القصة القصيرة في القاهرة لأسرة جذورها تركية، وخلال مسيرته التعليمية درس الحقوق وعمل بالمحاماة والسلك الدبلوماسي فترة كبيرة بجانب العمل الصحفي.

يعد يحيى حقي علامة بارزة في تاريخ الأدب والسينما ويعد من كبار الأدباء المصريين، والذين مازالت أعمالهم تتداول عبر جمهور القراء حتى الآن.

وخلال مسيرته الثقافية في المجال الأدبي نشر أربع مجموعات من القصص القصيرة، ومن أشهر رواياته قنديل أم هاشم، وكتب العديد من المقالات والقصص القصيرة الأخرى، التي تحول بعضها إلى أعمال فنية.