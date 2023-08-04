الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يعترف: نواجه مصاعب على الجبهة لكننا مسيطرون

زيلينسكى
زيلينسكى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات على خطوط الجبهة في الشرق والجنوب لكنه ممسك بزمام الأمور في هجومه المضاد.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو "هناك قتال عنيف، المحتلون يحاولون وقف رجالنا بكل قوتهم، هجمات شرسة للغاية" في إشارة لعدة مناطق في الشرق حيث تستعر المعارك.

وتابع قائلًا: "في الجنوب، كل الأمور صعبة، لكن أيًا كان ما يفعله العدو فالقوات الأوكرانية هي المسيطرة".

وأطلقت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو لإخراج القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها في شرق البلاد وجنوبها، لكنها حققت مذاك تقدما متواضعًا.

في العام 2022، استعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من الأراضي حول خيرسون وخاركيف في هجمات مضادة خاطفة، لكن القوات الأوكرانية تواجه حاليًا دفاعات روسية صلبة.

وأكدت كييف أن هجومها المضاد قد يكون طويلًا وصعبًا، وحثّت حلفاءها على امدادها بالمزيد من الأسلحة.

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