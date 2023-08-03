خبير: الصين تأمل أن تكون أكبر منتج للرقائق فى العالم بحلول 2025

قال نهاد اسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن الصين تأمل أن تكون المنتج الأكبر والأول للرقائق في العالم بحلول 2025، رغم وجود تحديات كبيرة أمام برنامجها لصنع أشباه الموصلات، لافتًا إلى أن هذه القصة تعود إلى عام 2018 عندما فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات على الصين وبدأ بما يسمى "الحرب التجارية".

وأضاف نهاد إسماعيل خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه قبل عامين أي قبل وباء الكورونا، لم نسمع كثيرًا عما يسمى بأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، حيث لم يعر العالم أي اهتمام لها لأنها كانت تسير سيرًا حثيثًا وتدخل في صناعة السيارات، الهواتف الذكية، وفي الصناعات العسكرية المتقدمة، لم يهتم أحد بالموضوع.

وأوضح أن اضطراب سلاسل التوريد بسبب إغلاقات الكوفيد 19، وخاصة في الصين، ظهرت المشكلة وبدأ العالم ينتبه لأهمية هذه المنتجات التكنولوجية الهامة، لذلك رأينا صعودًا في الاهتمام وإنفاق هائل، وكذل تحفيزات للشركات الأمريكية أن تنتج المزيد ثم تم الدخول في صراع معاقبة بعض الشركات الصينية، حيث يوجد 36 شركة صينية الآن على قائمة الحظر الأمريكي أو ما يسمى كيانات صينية محظورة لا تستطيع التعامل مع الشركات الأمريكية.