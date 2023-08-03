متاح.. لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 مع فتح باب التقديم للتظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة التي صدرت منذ أيام، ويستمر تقديم طلبات التظلم لمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

نعرض في التقرير التالي لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات التقديم للتظلم وتكلفة التظلم على المادة الواحدة.

يمكن تقديم التظلم من خلال بوابة التظلمات للثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم الموجودة هنا

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

بعد فتح الصفحة تجد أنه تفاصيل التقديم للتظلم على نتيجة الدور الأول لعام 2023، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

مع العلم أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع وإختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

أما بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.

من أجل التظلم على مادة أو أكثر يجب على تسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب.

ويجب على الطالب الذي تقدم بالتظلم على مادة ما أن يقوم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة المراد الاطلاع عليها ومراجعتها، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بحيث تبدأ من السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وتنتهى الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

السبت 19 أغسطس 2023

مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية

الأحد 20 أغسطس 2023

مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية

الإثنين 21 أغسطس 2023

مادة الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 22 أغسطس 2023

مادتي الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس 2023

مادة الفيزياء

ومادة التاريخ

الخميس 24 أغسطس 2023

مادة اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس 2023

مادة الكيمياء

ومادة الجغرافيا

الأحد 27 أغسطس 2023

مادة الديناميكا

الإثنين 28 أغسطس 2023

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

ومادة التفاضل والتكامل

ومادة علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس 2023

مادة الاحياء

و مادة الفلسفة والمنطق

و مادة الاستاتيكا