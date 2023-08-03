الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

زاد البحث عن لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 مع فتح باب التقديم للتظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة التي صدرت منذ أيام، ويستمر تقديم طلبات التظلم لمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

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لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

 

نعرض في التقرير التالي لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 وخطوات التقديم للتظلم وتكلفة التظلم على المادة الواحدة.

يمكن تقديم التظلم من خلال بوابة التظلمات للثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم الموجودة هنا 

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

 

بعد فتح الصفحة تجد أنه تفاصيل التقديم للتظلم على نتيجة الدور الأول لعام 2023، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

مع العلم أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع وإختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

أما بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.

من أجل التظلم على مادة أو أكثر يجب على تسجيل الدخول من خلال البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب.

ويجب على الطالب الذي تقدم بالتظلم على مادة ما أن يقوم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة المراد الاطلاع عليها ومراجعتها، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب 

 

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جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

 

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة  بحيث تبدأ من السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وتنتهى الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

السبت 19 أغسطس 2023

مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية

 

الأحد 20 أغسطس 2023

مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية

 

الإثنين 21 أغسطس 2023 

مادة  الجبر والهندسة الفراغية 

 

الثلاثاء 22 أغسطس 2023

مادتي الاقتصاد والإحصاء 

 

الأربعاء 23 أغسطس 2023 

 مادة الفيزياء

 ومادة التاريخ 

 

الخميس 24 أغسطس 2023

مادة اللغة الأجنبية الأولى 

 

السبت 26 أغسطس 2023

مادة الكيمياء 

ومادة الجغرافيا 

 

الأحد 27 أغسطس 2023

مادة الديناميكا 

 

الإثنين 28 أغسطس 2023

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 

ومادة التفاضل والتكامل 

ومادة علم النفس والاجتماع 

 

الثلاثاء 29 أغسطس 2023

 مادة الاحياء

 و مادة الفلسفة والمنطق

 و مادة الاستاتيكا

 

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