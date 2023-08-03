الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة المحجوبة نتائجهم بسبب مخالفة قانون الامتحانات، مازالت قيد الدراسة أمام الشئون القانونية بالوزارة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أكثر المخالفات الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية كانت بخصوص حيازة أجهزة حديثة (تليفون–سماعة سمارت...) بإجمالي 479 قضية.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى متعلقة بالغش والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإجمالي 142 قضية، وقضايا خاصة بالمعلمين بإجمالي عدد 199 معلمًا مخالفًا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

وشدد المصدر أن جميع الطلاب المحولين للشئون القانونية لن تصدر نتائجهم نظرًا لعدم الانتهاء من التحقيقات حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أنه فور الانتهاء من التحقيقات وإعلان النتائج سيتم إبلاغ الطلاب وإظهار نتائجهم، بعد تطبيق قانون معاقبة الطلاب المتسببين في تصوير الامتحانات وإرسالها على صفحات السوشيال ميديا، ما تسبب في انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني.

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