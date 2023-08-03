لا يفوتك هذا المساء|هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبي بمصر

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث.

"الدستور" ترصد على مدار الساعات القليلة الماضية نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر

بعد هوجة عالمية لشراء الذهب تسببت فى ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية بسبب غموض المستقبل نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، عاد المعدن النفيس للانخفاض، ونجحت الدولة فى حل لغز تجاهل الأسواق المحلية الانخفاض العالمى وتحركها المعاكس برفع أسعار الذهب لأرقام خيالية، من خلال إطلاق مبادرة لإعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة ٦ أشهر.

ورغم أن انخفاض الأسعار فرصة جيدة للشراء، لكن الأرقام تشير إلى تراجع حاد فى الطلب على المشغولات والسبائك مؤخرًا، فما مستقبل الذهب؟ وما أفضل وعاء ادخارى حاليًا؟ وكيف تؤثر أسعار الفائدة البنكية على الأسواق؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها خبراء المال والاقتصاد فى التقرير التالى: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4465699

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

قال مصدر مسؤول بديوان وزارة التربية والتعليم إن طلاب الثانوية العامة المحجوبة نتائجهم بسبب مخالفة قانون الامتحانات، مازالت قيد الدراسة أمام الشئون القانونية بالوزارة.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن أكثر المخالفات الواردة للإدارة العامة للشئون القانونية كانت بخصوص حيازة أجهزة حديثة (تليفون ـ سماعة سمارت) بإجمالي 479 قضية.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط:

https://www.dostor.org/4465715

ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية

نجحت الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من الحشيش والهيدرو، حيث تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من إخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4465716

بلينكن: نعمل على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البر

أعلنت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، عن العمل على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البر.

وأضاف بلينكن، ندعم جهود دول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر، وفق وكالة رويترز الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4465761

رسميًا.. الشباب والنصر السعوديين يتأهلان لربع نهائى كأس الملك

خطف فريق الشباب السعودي بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة العربية، على حساب اتحاد المنستيرى التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

سجل هدف المباراة الوحيد والشباب إيفر بانيجا، من ضربة جزاء في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

https://www.dostor.org/4465799

«بتروتريد» تكشف تفاصيل شحن كارت الغاز الطبيعي من ماكينات فوري

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، إحدي شركات قطاع البترول، أنه تنفيذًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي، تتيح الشركة للعملاء شحن كارت الغاز من خلال اي ماكينة عليها علامة فوري المنتشرة فى جميع المحافظات.

كشفت الشركة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل أن ذلك يأتي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

https://www.dostor.org/4465679