نجحت الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو، حيث تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصرين إجراميين- شديدي الخطورة- مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما "عدد 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرامات- مبلغ مالى".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "7,120,000 مليون جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.