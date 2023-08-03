رسميًا.. الشباب والنصر السعوديين يتأهلان لربع نهائى كأس الملك

خطف فريق الشباب السعودي بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة العربية، على حساب اتحاد المنستيرى التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

سجل هدف المباراة الوحيد والشباب إيفر بانيجا، من ضربة جزاء في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وكان الشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: حسان تمبكتي وفواز اليامي، وسعيد اليامي وحسين الصبياني.

خط الوسط: ماجد كنبه وهتان باهبري، وجوستافو كويلار وإيفر بانيجا.

خط الهجوم: عبدالإله الشمري وأحمد جابر.

بينما جاء تشكيل اتحاد المنستيرى التونسي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: صادق يدعس.

خط الدفاع: وائل بن عثمان وناود فابريس، وبيني مونقو وفرات السلطاني.

خط الوسط: علاء الدريدي وزياد العلوي، وهشام بكار وعبدالقادر بوطيش.

خط الهجوم: ياسين الشيخ وشهاب الجبالي.

وبهذه النتيجة يحتل الشباب السعودي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليها مواطنه النصر برصيد 5 نقاط، ليضمن الفريقين الصعود للدور التالي.

بينما ودع الزمالك واتحاد المنستيرى البطولة رسميا، بعد توقف رصيد الفارس الأبيض عند 4 نقاط، أما بطل تونس يظل بلا رصيد من النقاط، بعد 3 هزائم متتالية على مدار الجولات الماضية.

وفي السياق ذاته، حقق النصر السعودي تعادلا إيجابيا مع الزمالك بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات المجموعة ذاته.

افتتح التسجيل للفارس الأبيض أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة الـ53، بينما أدرك التعادل للنصر البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية، السبت والأحد المقبلين بإقامة 4 مباريات.

السبت 5 أغسطس 2023

السد القطري & الشرطة العراقي.

اتحاد جدة & الهلال السعودي.

الأحد 6 أغسطس 2023

الرجاء المغربي & النصر السعودي.

الشباب السعودي & الوحدة الإماراتي.