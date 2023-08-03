بلينكن: نعمل على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البر

أعلنت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن العمل على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البر.

وأضاف بلينكن، ندعم جهود دول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

في السياق، حذر الاتحاد الأوروبي الدول النامية من أن روسيا تعرض حبوبًا رخيصة الثمن، "لخلق تبعية جديدة من خلال تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي العالمي"، وفقًا لوكالة رويترز.

وكتب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى الدول النامية ومجموعة العشرين يوم الاثنين لحثها على التحدث "بصوت واضح وموحد" لدفع موسكو للعودة إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن من الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، ووقف استهداف البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة سعودية، فقد تم التوصل إلى اتفاق البحر الأسود في يوليو 2022 من قبل الأمم المتحدة وتركيا، للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد انسحاب روسيا الشهر الماضي بدأت في استهداف الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب على البحر الأسود ونهر الدانوب ، وارتفعت أسعار الحبوب العالمية.

وقال بوريل: "في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع الإمدادات المعطلة وارتفاع الأسعار، تقترب روسيا الآن من البلدان الضعيفة بعروض ثنائية لشحنات الحبوب بأسعار مخفضة، وتتظاهر بحل مشكلة خلقتها بنفسها".

أضاف: هذه سياسة ساخرة تتمثل في استخدام الغذاء كسلاح عن عمد لخلق تبعيات جديدة من خلال تفاقم الضعف الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي العالمي، وفقاً للصحيفة الناطقة باللغة الانجليزية.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للزعماء الأفارقة الأسبوع الماضي، إن روسيا مستعدة لاستبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا على أساس تجاري ومساعدات للوفاء، بما وصفه بالدور الحاسم لموسكو في الأمن الغذائي العالمي.