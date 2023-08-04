الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم الجمعة.. بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القدّيسة البارّة في الشهيدات إفذوكيّا

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسة البارّة في الشهيدات إفذوكيّا، التي عاشت في القرن الرابع. أخذها جيش الإمبراطور الفارسي سابور إلى الأسر مع 9000 مسيحي. نظرًا لأنها كانت تعرف الكتاب المقدس جيدًا، فقد علّمت السجناء. كما بشّرت النساء الفارسيّات وتحوّل الكثير منهنّ إلى المسيحيّة. لهذا تعرّضت لتعذيب طويل وشرس ثم قطع رأسها.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ما هو " ناموس الربّ"؟ إن المزمور 119[118] يغصّ برغبةٍ في التعمّق في شريعة الربّ والاسترشاد بها على مدى الحياة. ويُحتمل، لا بل من شبه المؤكّد، أن كاتِب المزمور كان يفكّر في شريعة العهد القديم. وفعليًّا، فإنّ فهم العهد القديم يتطلّب دراسة مطوّلة قد تمتدّ طوال العمر، كما أنّ إنجازها إنما هو مجهود من الإرادة قد يدوم العمر كلّه. غير أنّ الربّ حرّرنا من نير هذه الشريعة. بحيث يمكننا اعتبار أن شريعة العهد الجديد تتمحور حول مبدأ المحبة الأساسي الذي يَضمّ الناموس الكامل والأنبياء. ومما لا شكّ فيه أن الحبّ الكامل لله والقريب أمرٌ يستحقّ أن نتأمل فيه مدى العمر.

الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية الكنيسة البيزنطية بمصر الكنيسة البيزنطية في مصر

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

السعودية: نأمل أن يسهم الاجتماع حول أوكرانيا بتعزيز الحوار لحل الأزمة

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه