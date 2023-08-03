لزيادة التبادل التجاري.. كواليس زيارة وزير التجارة إلى تركيا

كشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، تفاصيل زيارة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى العاصمة التركية أنقرة، بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، في أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

وقال مراسل القناة، إن هذه الزيارة مهمة جداً على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية، موضحاً أنه تم الاتفاق خلالها على رفع التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة، وبحث سبل التعاون في موضوع إنشاء آلية للتعاون المشترك بين شركات المقاولات التركية المصرية فيما يخص تنفيذ مشروعات مشتركة داخل القارة الإفريقية.

كم اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

وأيضاً اتفقا على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلًا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.