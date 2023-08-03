كشف غموض وفاة شقيقين بالساحل داخل منزلهما

كشفت تحقيقات نيابة الساحل حول العثور على جثتي شقيقين داخل منزل في ظروف غامضة، أنهما توفيا نتيجة الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن تسرب الغاز.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثتي شقيقين داخل منزل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود. ع" وشقيقته "عايدة" دون وجود إصابات ظاهرية أو بعثرة في محتويات المنزل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجني عليه ورجحت التحريات الأولية، مصرع الشقيقين إثر تعرضهما للاختناق إثر تسريب الغاز، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.