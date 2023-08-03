الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمواجهة التعديات.. خطة لإنشاء أسوار خرسانية حول الترع داخل الكتل السكنية

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات مصر، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع خطة قومية لترشيد إستهلاك المياه، إضافة إلى إنهاء أزمة عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة أثناء ري المحاصيل

فى ذات الإطار، واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الخميس، تنفيذ خطة أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع منها ترعة تطاي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة أثناء رى المحاصيل الزراعية والحد من استنزاف الموارد المائية، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال بجودة عالية.

كما تم متابعة أعمال تأهيل ترعة  الجنابية الثامنة لبحر شبين، إضافة إلى أعمال إنشاء الأسوار الخرسانية حول الترع بعد إنتهاء أعمال التبطين، خاصة المارة داخل الكتل السكنية، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة الأهالي ووقوع الأطفال أو الماشية في المياه، وأيضًا الحد من إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة التى تعيق وصول المياه بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد.

تأهيل وتبطين الترع 

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه، خاصة خلال فترات رى المحاصيل الزراعية، وأيضًا وضع حلول لأزمة عدم وصولها إلى النهايات، وأيضًا توفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

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كما أكد غانم لـ"الدستور"، أن الأعمال الجارية أنهت العديد من المشكلات التى عانت منها الترع خلال السنوات الماضية منها إستبحار القطاع المائى، وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات في التوقيت اللازم.

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