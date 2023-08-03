محمد كروم يكشف لـ "الشاهد" سبب رفض الزمر اغتيال طنطاوى

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن أعضاء الجماعة الإسلامية في الزاوية الحمرا قرروا اغتيال الدكتور محمد سيد طنطاوي انتقامًا لعبد الشافي.

وأضاف كروم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن أعضاء الجماعة الإسلامية وقع اختيارهم عليا، لأنهم كانوا يعلمون أن والدي كان في السجن وكنت دائم التردد عليه، وكنت أخذ تكليفات ما بين الداخل والخارج، وكانوا أحياناً كثيرة يطلبون مني أن أسأل المشايخ في العديد من الأمور المتعلقة بالعمل الدعوي وسياسات الجماعة، وبالتالي طلبوا مني تبليغ الإخوة بأنهم سيقتلون الدكتور محمد سيد طنطاوي، وعليك معرفة رأيهم، وعندما سألتهم عما يتوقعوه برد المشايخ، أكدوا بأن المشايخ سيوافقون على اغتيال الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وأشار إلى أن أكثر من كان يقابلهم في الزيارات هو الشيخ عبود الزمر، حيث كانت الزيارة تتوافق معه، معقبا: "كنت أحبه وقد كان عبود الزمر قائد، حيث كان من الممكن أن ينزل الزيارة وهو لم يأتي إليه زيارة، لافتاً إلى أن تواجد عبود الزمر في الزيارة له هدف آخر عند الجماعة والقيادات، وهي رفع الروح المعنوية للأهالي والطبطبة عليهم وحل بعض المشاكل. وجيهات. .سرية واعطاء بعض التوجيهات، فكان لابد من وجود قائد في الزيارة.

وتابع: "عندما ذهبت للزيارة، وجدت الشيخ عبود الزمر في الزيارة، سلمت عليه وقلت له يا شيخ عبود أنا عايزك، وقفت معه على جنب، وقلت له بأن الإخوة يستأذنوك بقتل الدكتور محمد سيد طنطاوي انتقاماً لأخينا عبدالشافي، فقال لي:" لا.. محمد سيد طنطاوي إيه اللي تقتلوه مينفعش.. هو رجل ضال مضل يستحق القتل لكن الناس لا يعلمون ذلك.. الناس تعلم بأنه عالم دين.. فإذا قتلنا سوف تستخدمه الدولة ضدنا أسوأ استغلال.. كما أن آثار قتله السلبية علينا أكبر بكثير من آثار قتله الإيجابية".

وأكد محمد كروم أن شرع الجماعة الاسلامية كان يبيح قتل الدكتور محد سيد طنطاوي، لكنهم كانوا يرفضون قتله لأسباب سياسية.