الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كروم لـ"الشاهد": عناصر التنظيم السماوى التكفيرية حرقت شارع الهرم

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن العناصر التكفيرية التابعة للتنظيم السماوي اندست وسط الأحداث "فيما عرف بقضية الفيديو"، وقاموا بحرق شارع الهرم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "عندما حدثت أحداث الأمن المركزي في التسعينيات انقسم التنظيم لفرقتين، فرقة رأت أن الأحداث والفوضى التي تمر بها البلاد فرصة ذهبية للقيام بأعمالهم، والفريق الآخر رأي أن التنظيم لم يكتمل بعد ولن يستطيعوا أن يحققوا ما يريدونه، ولكن تحركوا واستغلوا حالة الفوضى وقيام بعض الجنود بأعمال تخريبية".

وتابع: "فقامت هذه العناصر التكفيرية التابعة للتنظيم السماوي اندست وسط الأحداث "فيما عرف بقضية الفيديو" وقاموا بحرق شارع الهرم، وقاموا بسلسلة حرائق كبيرة في القاهرة، وحرقوا شارع الهرم، والكنيسة الفرنساوي في بولاق، وكانوا يخططون لاغتيال حسني مبارك أثناء زيارته لمنطقة بولاق أبوالعلا".

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