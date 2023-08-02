الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقد الاجتماع التأسيسى لإطلاق "اتحاد منتجى مصر" بمشاركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"

المتحدة
المتحدة

عُقِد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصاً على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions، +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطوّر سوق الإنتاج الدرامية والحفاظ على تلك الصناعة المهمة.

وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.

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