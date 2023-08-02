أخبار الظهيرة| الرطوبة ترتفع لـ90% اليوم.. وتقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرطوبة ترتفع لـ90% اليوم.. وتوقعات بأمطار خفيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأربعاء في محافظات مصر، وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية.. للمزيد اضغط هنا.

تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. للمزيد اضغط هنا.

ارتفاع الذهب متأثرًا بتراجع عائدات السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع أسعار الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة "فيتش" وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة بالاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.. للمزيداضغط هنا.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. يبحث عدد كبير من الموظفين في القطاع الخاص والحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. للمزيد اضغط هنا.

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه.. للمزيد اضغط هنا.