الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرطوبة ترتفع لـ90% اليوم.. وتوقعات بأمطار خفيفة

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الأربعاء، في محافظات مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية، فضلًا عن تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، الذي يزيد من نسب الرطوبة في الجو بنسبة تتجاوز 90% على المناطق الساحلية، بينما تصل إلى 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تعمل على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن القيم الطبيعية لها في هذا التوقيت من العام.

وأضافت أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواء الصيف المعتادة، ووجود نسب رطوبة في الجو يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بحوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نهارًا، منوهة بأنه مع دخول الليل ستنخفض درجات الحرارة، إذ إن الأجواء مائلة للحرارة رطبة ليلًا في معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرقات السريعة، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، فيما توقعت وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على الأنشطة اليومية في بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد "المناطق الحدودية".

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة طقس محافظات مصر الأحوال الجوية

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