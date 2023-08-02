تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. و12 ساعة بلا انقطاع على مدار اليوم

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، موضحًا أنه لن يتم الفصل المؤقت للتيار الكهربائي في الفترة ما بين 12 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن ينتهي برنامج تخفيف الأحمال بنهاية شهر أغسطس الجاري، مع الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.

وذكرت بيانات مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج بلغت أمس الثلاثاء 10 آلاف و450 ميجاوات.

كان تم البدء في برنامج تخفيف الأحمال في شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية بلغت 35 ألف ميجاوات.