أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (يورو) استقرارًا في الشراء، وارتفاعًا في البيع بقيمة 6 قروش في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 33.76 جنيه للشراء، 33.99 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 33.87 جنيه للشراء، و34.11 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.84 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ما بين 11- 15 قرشًا شراء وبيعًا في البنوك المصرية، ففي بنكي الأهلي ومصر، سجل الإسترليني 39.24 جنيه للشراء، و 39.50 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني استقرارًا عند 39.37 جنيه للشراء، و39.63 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.45 جنيه للشراء، 39.59 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.38 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

وعالميًا، انخفض سعر صرف الدولار اليوم بعدما أثار قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد إلى AA+ من AAA، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين.

في المقابل ارتفع اليورو نحو 1.10 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تداول 0.09% ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجعه بقدر كبير في أعقاب قرار وكالة فيتش.

وارتفع الين الياباني 0.1% عند 143.21 للدولار مقلصًا بعض مكاسبه التي حققها في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6621 دولار معوضًا بعض الخسائر التي لحقت به بعد الانخفاض الحاد الذي بلغ 1.57% في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.6136 دولار بعدما أظهرت بيانات اليوم أن معدل البطالة في البلاد بلغ أعلى مستوى في عامين في الربع الثاني.