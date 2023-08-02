الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. يبحث عدد كبير من الموظفين في القطاع الخاص والحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي، كخدمة لقراء “الدستور”.

 

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، حيث سيتم بدء صرف المرتبات في اليوم الرابع والعشرين من أغسطس. 

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 في يوم الخميس 24 أغسطس 2023، وسيكون هذا هو اليوم الأول لصرف المرتبات للعاملين في الدولة العامة، بما في ذلك الوزارات والمديريات التالية: الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، والتجارة والصناعة. 

كما سيتم صرف المرتبات في المديريات التالية: المرافق والإسكان، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، ومديريات الطرق والنقل.


صرف مرتبات شهر أغسطس 2023


- صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الأحد 27 أغسطس 2023 ثاني أيام صرف المرتبات للعاملين في الدولة بالهيئات الحكومية المستقلة الأتية « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»

- صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الأحد 27 أغسطس 2023 حتى 30 أغسطس 2023 للعاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في الأيام، التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين


ويبدأ صرف متأخرات شهر يوليو 2023 للعا ملين في الدولة في الأيام الآتية «الاثنين والثلاثاء والأربعاء»، الموافق 7 و8 و9 أغسطس 2023.

الحد الأدنى لأجور الموظفين


- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة العالية أو ما يعادلها ستتقاضى 8500 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. المدير العام أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 6500 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.

- مرتبات شهر أغسطس.. الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 3500 جنيه.

صرف مرتبات شهر أغسطس جدول صرف مرتبات شهر أغسطس الموظفين الدستور الأوقاف التضامن الاجتماعي صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 مواعيد صرف متأخرات

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