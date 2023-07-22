زادت معدلات بحث الآلاف من المعلمين والمعلمات والإداريين خلال الساعات الماضية، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 المقبل، وذلك فى إطار توفير الاحتياجات المعيشية اللازمة لهم وأسرهم من مصروفات دراسية وجامعية وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه وإيجار الشقق السكنية، فى انتظار إعلان وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف رواتب أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين

إضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات بحث واستعلام آلاف المعلمين والمعلمات والإداريين فى مختلف نواحى مصر، عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر وشبكة الإنترنت، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، بعد إعلانها رسميا من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

متى صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين

كما أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، جدول صرف رواتب جميع العاملين فى الدولة والقطاع العام، وصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين، لشهر يوليو الحالى، حيث يتم صرف المرتبات بداية من الأحد 23 يوليو الجارى من خلال ماكينات atm لمختلف البنوك والبريد المصرى لمدة ثلاثة أيام.

فى السياق، أكدت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين، وذلك وفقا للزيادة التى تم إقرارها فى سبيل مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ومواجهة معدلات التضخم الحالية، وذلك من خلال رفع رواتب الموظفين فى مختلف جهات الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين والمعلمات

كذلك، أكدت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين فى الدولة، وذلك بداية من الخميس الموافق 24 أغسطس المقبل لمدة 3 أيام، وذلك لتوفير فرصة لجميع العاملين للصرف وعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى للبنوك الحكومية والخاصة .

فى النهاية، رفعت الدولة المصرية مرتبات العاملين بمختلف الجهات والمؤسسات والوزارات المختلفة، وذلك لمواجهة أعباء الحياة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قرارا فى شهر مارس من العام الجارى، تضمن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بقيمة ألف جنيه شهريا، على أن تصرفه من بداية شهر يوليو الحالى لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمعيشية للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

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