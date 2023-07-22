السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

زادت معدلات بحث الآلاف من المعلمين والمعلمات والإداريين خلال الساعات الماضية، عن مواعيد  صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 المقبل، وذلك فى إطار توفير الاحتياجات المعيشية اللازمة لهم وأسرهم من مصروفات دراسية وجامعية وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه وإيجار الشقق السكنية، فى انتظار إعلان وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف رواتب أغسطس.

 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين

إضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات بحث واستعلام آلاف المعلمين والمعلمات والإداريين فى مختلف نواحى مصر، عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر وشبكة الإنترنت، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، بعد إعلانها رسميا من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

متى صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين

 كما أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، جدول صرف رواتب جميع العاملين فى الدولة والقطاع العام، وصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين، لشهر يوليو الحالى، حيث يتم صرف المرتبات بداية من الأحد 23 يوليو الجارى من خلال ماكينات atm لمختلف البنوك والبريد المصرى لمدة ثلاثة أيام.

فى السياق، أكدت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين، وذلك وفقا للزيادة التى تم إقرارها فى سبيل مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ومواجهة معدلات التضخم الحالية، وذلك من خلال رفع رواتب الموظفين فى مختلف جهات الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

اعرف الآن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 

الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية أغسطس (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين والمعلمات

كذلك، أكدت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين فى الدولة، وذلك بداية من الخميس الموافق 24 أغسطس المقبل لمدة 3 أيام، وذلك لتوفير فرصة لجميع العاملين للصرف وعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى للبنوك الحكومية والخاصة .

فى النهاية، رفعت الدولة المصرية مرتبات العاملين بمختلف الجهات والمؤسسات  والوزارات المختلفة، وذلك لمواجهة أعباء الحياة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قرارا فى شهر مارس من العام الجارى، تضمن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بقيمة ألف جنيه شهريا، على أن تصرفه من بداية شهر يوليو الحالى لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمعيشية للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

 

اقرأ ايضا

استعلام نتيجة الثانوية الازهرية 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية للنتائج

من هنا| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ومؤشرات نسب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445| الموعد وتفاصيل أعمال التصحيح

أغسطس شهر أغسطس 2023 مرتبات مرتبات شهر اغسطس للمعلمين

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد مواعيد قطع التيار: احذر الدقائق الحاسمة في الأسانسير

ليس مرتبطًا بارتفاع الحرارة فقط.. أسباب ونصائح للوقاية من جفاف الفم

مصدر أمنى: “متسولو الكوربة” استخدموا طُبلًا ذات أصوات مرتفعة ومزعجة

"بيقطع عليا الطريق وبيعاكسنى".. بائعة تتهم عاطلًا بالتحرش بها بالمقطم

قبل انطلاقها بمهرجان العلمين الجديدة.. ما هى لعبة "الترايثلون"؟

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»