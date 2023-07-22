الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية أغسطس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "للأسف إحنا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع قيم ونسب الرطوبة حتى نهاية شهر أغسطس".

وأضافت أن هناك استمرارًا في ارتفاع قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات، بالإضافة إلى التأثير بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل كتلًا هوائية شديدة الحرارة، والذي يعمل على رفع نسب الرطوبة في معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو الذي يشعر المواطنين بارتفاع قيم درجات الحرارة رغم انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدًا عن المعدلات السابقة.