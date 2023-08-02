الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع الذهب متأثرًا بتراجع عائدات السندات الأمريكية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع أسعار الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة "فيتش" وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة بالاقتصاد الامريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار.

كما ارتفعت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولار، في حين استقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1246.49 دولار.

أسعار الذهب سندات الخزانة الأمريكية عائدات الذهب البلاتين

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