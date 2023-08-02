الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فؤاد علام يروى شهادته فى قضية اغتيال الرئيس السادات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، منذ أن بدأ الرئيس السادات في الاستعانة بجماعة الإخوان لمواجهة الناصريين والشيوعيين، كان يوجد الدكتور محمود جامع الذي كان متواجدًا في طنطا، وقد  كان يقوم بإيصال أشياء للرئيس السادات من خلال علاقته بجيهان السادات. 

 

وأضاف علام خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن من بين الأشياء التي كان يوصلها الدكتور محمود جامع إلى الرئيس السادات، أنه لو اعتمد على الإخوان المسلمين، فإنهم سيخلون به، لكن الرئيس السادات لم يقتنع بهذا الكلام. 

 

وأوضح أن الدكتور محمود جامع كان يعقد اجتماعات في منزله في طنطا بالغربية، وكان يدعوا إليها، لدرجة أننا كنا راصدين هذا التحرك منهم، لافتا إلى أنه كان من الغريب جدا أنه في إحدى هذه الاجتماعات، حضر الرئيس السادات، حيث كان يقوم الدكتور محمود جامع بعمل تآلف ما بين الجماعات السياسية من الوفد، الشيوعيين، الاخوان.

 

وأشار إلى أن هناك الكثير التي ترددت بشأن عدم التفات اللواء نبوي اسماعيل وزير الداخلية، إلى عملية اغتيال الرئيس السادات، معقبا: "قيل في هذه النقطة الكثير من الأقاويل وأتمنى ألا نتطرق إليها، إنما لا أعتقد أن الكلام الذي قيل له نصيب من الصحة". 

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكراني العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟