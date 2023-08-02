الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"تأثير مدمر على السودان ومصر".. خبير يعلق على زلزال إريتريا وعلاقته بسد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة.

 

وقال شراقي في حديث خاص لـRT : "حدث زلزال بقوة 5.6 ريختر على عمق 10 كم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 الساعة 8:15 م بتوقيت القاهرة في إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الأفريقي".

 

وأضاف: "كما حدثت عدة زلازل متوسطة أيضا منذ أشهر قليلة، في 26 ديسمبر 2022 زلزالين بقوة 5.5، 4.6 ريختر شمالي إثيوبيا على الحدود مع إريتريا، وزلزال بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم 26 يناير 2023 شمالي إثيوبيا على بعد حوالي 500 كم من سد النهضة الأثيوبي. أما الأقرب لسد النهضة زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا".

 

وتابع: "ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن الآن، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3".

 

ونوه بأن "الخطر الأكبر من سد النهضة ليس في التخزينات المتعددة بقدر خطر سعته التخزينية الضخمة بحوالي 64 مليار م3 في بيئة غير مستقرة جيولوجيا ومناخيا، التأثير مدمر على السودان وربما مصر في حالة الانهيار".

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام مديرية أمن الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكراني العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟