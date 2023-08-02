أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا بسبب الانخفاضات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي ورفع الفائدة 25 نقطة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 بدون مصنعية

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 بدون مصنعية في الأسواق المحلية بنسبة 6% بقيمة 140 جنيه بالرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2% بقيمة 93 دولارا وذلك بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.

وسجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 2155 جنيه والاوقية نحو 1955 دولارا وذلك بفعل ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الهامة ومؤشرات توجهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.



سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2462.75 جنيه.

الشراء 2451.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2257.5 جنيه.

الشراء 2247.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2155 جنيه.

الشراء 2145 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1847 جنيه.

الشراء 1838.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1436.75 جنيه.

الشراء 1430 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1231.5 جنيه.

الشراء 1225.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 923.5 جنيه.

الشراء 919.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17240 جنيه.

الشراء 17160 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1956$.

الشراء 1955$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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