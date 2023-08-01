سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 فى البنوك

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، في مختلف البنوك، حيث يرتبط السعر بحركة العملات الأجنبية في مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، في أغلب البنوك المصرية، حيث جاء السعر ثابت عند ذات السعر منذ بداية التعاملات في الأسبوع الجاري.



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، في البنوك المصرية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال اليوم يبلغ 8.22 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا داخل البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل إلى 8.25 جنيه بيعا أما سعر الشراء يسجل 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وأعلن البنك التجاري الدولي «CIB» سعر الريال السعودي اليوم والذي يبلغ يسجل 8.19 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع والشراء يسجل 8.21 جنيه.