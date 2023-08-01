الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-8-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، و بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء اول يوم في شهر أغسطس 2023 استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بدون مصنعية

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 استقر خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع

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