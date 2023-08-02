الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية حيث شهدت أسواق الطيور انخفاضات نسبية خلال شهر يوليو الماضي فيما أكدت شعبة الثروة الداجنة أن هناك تراجعا جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب و الإفراجات الجمركية المستمرة الأعلاف الداجنة وقلة الإقبال على الشراء.


أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

انخفاضات هائلة تشهدها أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في الأسواق المصري ذي  بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية والذي ادي إلى سرعة الافراج الجمركي الأعلاف الداجنة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجلت سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 56 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجلت سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 95 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجلت سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 55 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع

سجلت سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 90 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 95 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو البانية في المحلات التجارية نحو 160 جنيه.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم في المحلات التجارية نحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية نحو 90 جنيه.

سجل سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية نحو 66 جنيه.

سجل سعر كيلو الهياكل في المحلات التجارية نحو 30 جنيه.

سجل سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية نحو 90 جنيه.

سجل سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية نحو 70 جنيه.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في المحلات التجارية نحو 90 جنيه.

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سعر الكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الكتكوت الأبيض في المزارع وصغار المربيين نحو 14 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو في المزارع وصغار المربيين نحو 7 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي في المزارع وصغار المربيين نحو 5.25 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 98 جنيه وفي المزارع للتجار نحو 103 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 102 جنيه وفي المزارع للتجار نحو 105 جنيه.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 104 جنيه وفي المزارع للتجار نحو 112 جنيه.

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