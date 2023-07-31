الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب المحلية

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، الإثنين، في ختام التعاملات المسائية استقرارًا، نتيجة تأثير البورصات العالمية.

تقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر، والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال لطفي لبيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي وفق:

أسعار الذهب الآن:

• وسجل عيار 21 نحو 2160 جنيهًا.

• وسجل عيار 18 نحو 1851 جنيهًا.

• وسجل عيار 24 نحو 2469 جنيهًا.

• وأوضح أن سعر الجنيه الذهب بلغ سعره 17280 جنيهًا.

◘ الأسعار لا تشمل المصنعية:

وأوضح أن سعر الذهب العالمي 1970 دولارًا للأونصة.

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب التجارية التحدى التعاملات المسائية

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