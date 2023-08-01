الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 بـ 2155 جنيها.. استقرار في أسعار الذهب بالأسواق اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية، استقرار، تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"  إن هناك استقرارا في أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.

- أسعار الذهب اليوم 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق آخر تحديث كالتالي 

الأوقية سجلت نحو      1956    دولار 
عيار 21  سجل نحو     2155   جنيه
عيار 24 سجل نحو      2463   جنيه
عيار 18 سجل نحو       1847  جنيه
عيار 14 سجل نحو       1441  جنيه

وأوضح "نجيب"  إن أسعار الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة    17240 جنيها.

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