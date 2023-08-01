عيار 21 بـ 2155 جنيها.. استقرار في أسعار الذهب بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية، استقرار، تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن هناك استقرارا في أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.

- أسعار الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق آخر تحديث كالتالي

الأوقية سجلت نحو 1956 دولار

عيار 21 سجل نحو 2155 جنيه

عيار 24 سجل نحو 2463 جنيه

عيار 18 سجل نحو 1847 جنيه

عيار 14 سجل نحو 1441 جنيه

وأوضح "نجيب" إن أسعار الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 17240 جنيها.