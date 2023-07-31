الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأعلاف على مدار اليوم، حيث أن أسعار الأعلاف تشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وقد شهدت اليوم ارتفاعا طفيفا في أسعار طن الذرة المستوردة بمقدار 200 جنيها للطن،  حيث سجلت الأسعار أمس 15200 جنيها صب أرض واليوم تسجل 15400 جنيها للطن.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الأثنين 31 يوليو.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  15400 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 200 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  15400 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 200 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل  13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

أسعار الأعلاف اليوم 30-7-2023

الذرة الأرجنتيني بـ 13500 جنيه.. أسعار الاعلاف في الأسواق اليوم

برلمانية تطالب الحكومة بالتوسع فى بدائل الأعلاف لإنهاء ارتفاع أسعار اللحوم

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 25-7-2023

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 31 يوليو 2023 

أسعار صويا 44 % اليوم الأثنين  في بورصة السلع 27500 جنيها  صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين  في بورصة السلع 28500 جنيه  صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين  في بورصة السلع 28500 جنيه  صب أرضه.

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين  في بورصة السلع 9000  جنيها  صب أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين  في بورصة السلع 42500 جنيه  صب أرضه.

أسعار زيت صويا مكرراليوم الأثنين  في بورصة السلع 43500 جنيه  صب أرضه.

أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأثنين  في بورصة السلع 27000  جنيه  صب أرضه.

أسعار كسب عباد 36% اليومالأثنين   في بورصة السلع 16500 جنيه  صب أرضه.

أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين   في بورصة السلع 24000  جنيه  صب أرضه.

أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين  في بورصة السلع 49000 جنيه  صب أرضه.

أسعار قشر فول الصويا اليوم الأثنين   في بورصة السلع 7500 جنيه  صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء برازيلي سعار الأعلاف ارتفاع طفيف طن الذرة المستوردة صب أرض ذرة صفراء أوكراني

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