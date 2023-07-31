أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأعلاف على مدار اليوم، حيث أن أسعار الأعلاف تشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وقد شهدت اليوم ارتفاعا طفيفا في أسعار طن الذرة المستوردة بمقدار 200 جنيها للطن، حيث سجلت الأسعار أمس 15200 جنيها صب أرض واليوم تسجل 15400 جنيها للطن.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الأثنين 31 يوليو.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 15400 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 200 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 15400 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 200 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

إرتفعت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأثنين 31 يوليو في بورصة السلع لتسجل 13800 جنيها للطن، صب أرضه، بزيادة قدرها 100 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 31 يوليو 2023

أسعار صويا 44 % اليوم الأثنين في بورصة السلع 27500 جنيها صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين في بورصة السلع 28500 جنيه صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين في بورصة السلع 28500 جنيه صب أرضه.

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين في بورصة السلع 9000 جنيها صب أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأثنين في بورصة السلع 42500 جنيه صب أرضه.

أسعار زيت صويا مكرراليوم الأثنين في بورصة السلع 43500 جنيه صب أرضه.

أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأثنين في بورصة السلع 27000 جنيه صب أرضه.

أسعار كسب عباد 36% اليومالأثنين في بورصة السلع 16500 جنيه صب أرضه.

أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين في بورصة السلع 24000 جنيه صب أرضه.

أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين في بورصة السلع 49000 جنيه صب أرضه.

أسعار قشر فول الصويا اليوم الأثنين في بورصة السلع 7500 جنيه صب أرضه.