يتصدر ترند "تويتر".. تفاعل واسع مع صفقة الأهلى الجديدة رضا سليم

خطف اللاعب المغربي رضا سليم المُنضم حديثًا لنادي الأهلي قادمًا من الجيش الملكي المغربي، الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، متصدرًا عددًا من المحركات البحثية خلال الساعات الأخيرة.

وتصدَّر رضا قائمة الأكثر تداولاً وبحثًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تزامنًا مع إعلان المارد الأحمر التعاقد معه لمدة 4 سنوات قادمًا من من الجيش الملكي المغربي.

ويُعدّ اللاعب المغربي رضا سليم ثاني صفقات النادي الأهلي الصيفية، بعد إمام عاشور الذي انضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

ولقى تفاعلاً كبيرًا من جمهور القلعة الحمراء منذُ الساعات الأولى التي أعلن فيها النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب المغربي، حيثُ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لصور لاعب المارد الأحمر الجديد، وحملت التعليقات ترحيبًا بالغًا وقبولاً لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر.

وتنتظر جماهير النادي الأهلي، أداءً مُختلفًا من اللاعب المغربي رضا سليم، خاصة أنَّه يتمتّع بأساليب كروية مميّزة ولديه القُدرة على تقديم المزيد.

من جهته علق المغربي رضا سليم، لاعب نادي الأهلي، على إعلان القلعة الحمراء، انضمامه لمدة 4 سنوات قادمًا من نادي الجيش الملكي المغربي، وذلك في الفيديو التقديمي للاعب المغربي الإثنين الماضي.

وقال سليم :«أقطع رحلتي الخاصة من المغرب إلى القاهرة، حالمًا بتحقيق مسيرة تاريخية مع أبوالنوادي، الذي ليس في المعمور مثله، الأهلي نادي القرن في إفريقيا».

الجدير بالذكر أنَّ مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أعلن التعاقد مع رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي.

جاء ذلك عبر موقع القلعة الحمراء الرسميّ وحساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين الماضي، حيثُ أعلن ضم رضا سليم مهاجم الجيش الملكي، لمدة 4 سنوات مقبلة، بداية من الميركاتو الصيفي الجاري.