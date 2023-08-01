لو فاتك التريند| مليون و857 ألف قائمة إيرادات الأفلام.. و"التعليم" تعلن جدول الدور الثاني للثانوية

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تبدأ 19 أغسطس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، المقرر أن تنطلق يوم 19 أغسطس الجاري، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

https://www.dostor.org/4463526

عيار 21 بـ 2155 جنيها.. استقرار في أسعار الذهب بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية، استقرار، تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

https://www.dostor.org/4463403

مصدر لـ"الدستور": غرامة كهربا فى حساب الزمالك خلال ساعات

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، عن موقف اللاعب من دفع غرامة نادي الزمالك.

وينتظر اللاعب الإيقاف مجددًا حال عدم دفع غرامة الزمالك في مهلة تنتهي يوم 3 أغسطس.

https://www.dostor.org/4463474

إيطاليا تعلن إجلاء رعاياها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى النيجر

عقب ساعات من القرار الفرنسي بإجلاء الرعايا من أراضي النيجر، أعلنت إيطاليا، اليوم، عن إجلاء رعاياها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر.

وصرّح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، اليوم، بأنه تم توفير رحلات جوية خاصة لإجلاء الرعايا الإيطاليين من النيجر.

https://www.dostor.org/4463408

مليون و857 ألف.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

حققت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي خلال فترة عرض تجاوزت 6 أسابيع.

وتنافست خلال هذا الموسم عدد كبير من الأفلام لكبار النجوم، منها "بيت الروبي"، و"تاج"، و"مستر اكس"، و"البعبع"، و"مطرح مطروح".

https://www.dostor.org/4463510

بالدرجات.. الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى تنسيق الكليات 2023 علمي وأدبي، بعد أن ظهرت أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

https://www.dostor.org/4463537