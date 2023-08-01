تبدأ 19 أغسطس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، المقرر أن تنطلق يوم 19 أغسطس الجاري، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
جدول امتحانات الدور الثانى
- السبت 19 أغسطس الجاري: اللغة العربية والتربية الدينية.
-الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.
-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
-السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.
-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.
- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق لمن رسب فى امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.