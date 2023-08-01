مليون و857 ألف.. قائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

حققت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي خلال فترة عرض تجاوزت 6 أسابيع.

وتنافست خلال هذا الموسم عدد كبير من الأفلام لكبار النجوم، منها "بيت الروبي"، و"تاج"، و"مستر اكس"، و"البعبع"، و"مطرح مطروح".

وحققت هذه الأفلام مجتمعة أمس إيرادات بلغت مليون و857 ألف جنيه. وخلال هذا التقرير، سنرصد تفاصيل إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس الاثنين.

وحقق فيلم "بيت الروبي" نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه في دور السينما، وتصدر النجم كريم عبد العزيز إيرادات شباك التذاكر. وجمع الفيلم أمس إيرادات بلغت 722 ألف جنيه. فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف 9، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، والقصة والسيناريو والحوار من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة بإيراد وصل إلى 379,687 ألف جنيه. فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلي، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيرادًا وصل إلى 361,947 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في الإيراد اليومي لشباك التذاكر. "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين. العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وجاء في المركز الرابع فيلم "تاج" للنجم تامر حسني بإيرادات بلغت 215 ألف جنيه. "تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وهالة فاخر، ومحمد أبوداود، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهري، وأحمد علي، وسمر متولي، وإحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم "مطرح مطروح" إيراد أمس الجمعة وصل إلى 123.949 جنيه ليقبع في المركز الأخير .

فيلم مطرح مطروح من بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.